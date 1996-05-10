Василюк (Варечкина) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.11.1960
Дата смерти10.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1979
Рождение ребёнка
03.04.1980
Дочь: Козыревская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Козыревский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
27.11.1987
Дочь: Михеева (Василюк) Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Василюк Александр Викторович
Смерть
10.05.1996