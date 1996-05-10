Василюк (Варечкина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василюк (Варечкина) Елена Ивановна

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Место рождения

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

Дата рождения

15.11.1960

Дата смерти

10.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960

Отец: Варечкин Иван Федорович

Мать: Елизарова Алевтина Михайловна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василюк Александр Викторович

Бракосочетание
1979

Муж: Козыревский Александр Владимирович

Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.04.1980

Дочь: Козыревская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Козыревский Александр Владимирович

Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.11.1987

Дочь: Михеева (Василюк) Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Василюк Александр Викторович

Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Смерть
10.05.1996
Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область

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