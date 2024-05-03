Миронов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Борис Евгеньевич

Мать ребёнка: Миронова Галина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Миронова Галина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Миронова Галина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Галина Борисовна

Смерть
Неизвестно

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