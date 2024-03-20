Алгазина Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Алгазина Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Алгазин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Петрович

Тобольская губ. д.Устьлогатское
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Алгазина Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Михаил Петрович

Тобольская губ. д.Устьлогатское
Смерть
1834
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