Алгазина Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Алгазина Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Алгазин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Петрович
Тобольская губ. д.Устьлогатское
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Алгазина Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Тобольская губ. д.Устьлогатское
Смерть
1834