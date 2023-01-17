Артемьева Матрона Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Матрона Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Артемьев Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Артемьев Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Артемьева Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Артемьев Сергей Семенович

Место жительства
?.01.1897
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Артемьев Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Артемьев Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Сергей Семенович

Крещение
Неизвестно
Нетовская секта
Смерть
Неизвестно
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