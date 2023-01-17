Артемьева Матрона Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Артемьев Филипп Сергеевич
Отец ребёнка: Артемьев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Артемьева Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Артемьев Сергей Семенович
Место жительства
?.01.1897
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артемьев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Артемьев Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Нетовская секта
Смерть
Неизвестно