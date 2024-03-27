Мустафин (Мустафина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Диникаева Мусавара
Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Тимушева Хатимя
Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мустафин Зякярья
Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустафин Нурали
Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёшева Васифя
Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустафин Нажар
Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин