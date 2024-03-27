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Мустафин (Мустафина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Диникаева Мусавара

Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Тимушева Хатимя

Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мустафин Зякярья

Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Нурали

Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёшева Васифя

Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Нажар

Отец ребёнка: Мустафин Низаметдин

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