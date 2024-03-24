Разаренов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазаренов Анатолий Васильевич

Разаренов Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1938

Отец: Разаренов Василий Николаевич

Мать: Разаренова Мария

Рождение ребёнка
12.08.1966

Дочь: Медянцева Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Разаренова Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
04.01.1974

Сын: Разаренов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Разаренова Галина Вячеславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close