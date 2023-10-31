Кузьмин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Александр

Кузьмин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1981

Дочь: Куркина Мария Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Зоя Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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