Кузьмин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1981
Дочь: Куркина Мария Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Зоя Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно