Скарина (Киселёва) Софья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти01.09.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
03.11.1896 ст.
Муж: Скарин Ефим Акулович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.09.1897 ст.
Дочь: Скарина Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Скарин Ефим Акулович
Рождение ребёнка
25.02.1901 ст.
Дочь: Скарина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Скарин Ефим Акулович
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.
Дочь: Скарина Лидия Ефимовна
Отец ребёнка: Скарин Ефим Акулович
Рождение ребёнка
07.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Скарин Ефим Акулович
Смерть
01.09.1905 ст.