Скарина (Киселёва) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарина (Киселёва) Софья Фёдоровна

Место рождения

Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

01.09.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.11.1896 ст.

Муж: Скарин Ефим Акулович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.09.1897 ст.

Дочь: Скарина Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Скарин Ефим Акулович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1901 ст.

Дочь: Скарина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Скарин Ефим Акулович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.

Дочь: Скарина Лидия Ефимовна

Отец ребёнка: Скарин Ефим Акулович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1905 ст.

Сын: Скарин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Скарин Ефим Акулович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
01.09.1905 ст.
Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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