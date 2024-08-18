Изох Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.09.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Изох Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изох Михаил Петрович
Мать ребёнка: Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1937
Мать ребёнка: Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна
Дмитриевка-2, Кличевский район, Могилёвская область
Смерть
20.09.1979