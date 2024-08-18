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Изох Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Изох Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изох Михаил Петрович

Мать ребёнка: Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изох Виталий Петрович

Мать ребёнка: Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1937

Сын: Изох Евгений Петрович

Мать ребёнка: Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна

Дмитриевка-2, Кличевский район, Могилёвская область
Смерть
20.09.1979

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