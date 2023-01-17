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Коновалов Владимир

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Место рождения

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.09.1908

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Жена

Дети

Около 1940 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1908

Отец: Коновалов Иван

Мать: Коновалова Марфа

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Самсонова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Коновалова Анна

Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Коновалов ?

Мать ребёнка: Коновалова Анна

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Анна

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
1941
Военная награда
09.05.1945
Рождение ребёнка
Около 09.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Анна

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Военная награда
30.05.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Казахстан
Смерть
Около 1995
Красноярск
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