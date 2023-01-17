Коновалов Владимир
Место рождения
Дата рождения20.09.1908
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1908
Отец: Коновалов Иван
Мать: Коновалова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Самсонова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Коновалова Анна
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Коновалов ?
Мать ребёнка: Коновалова Анна
Рождение ребёнка
20.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Анна
Военная служба
1941
Военная награда
09.05.1945
Рождение ребёнка
Около 09.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Анна
Военная награда
30.05.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Анна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Казахстан
Смерть
Около 1995
Красноярск