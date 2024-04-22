Мищук Влада Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищук Влада Валерьевна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

10.11.1971

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1971

Отец: Мищук Валерий Иванович

Мать: Морозова Маргарита Александровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смук Владимир Любомирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смук Владимир Любомирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смук Владимир Любомирович

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