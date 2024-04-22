Мищук Влада Валерьевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1971
Рождение ребёнка
27.08.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смук Владимир Любомирович
Рождение ребёнка
02.08.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смук Владимир Любомирович
Бракосочетание
Неизвестно