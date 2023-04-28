Федченко (Бутко) Анна Аниновна 14.01.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федченко (Бутко) Анна Аниновна

Автор
МП
Почивалин М.

женский, родилась 14.01.1919, с.Ново-Белая Белолуцкий район Донецкая область

умерла 25.03.2003

Отец
Бутко Анин Алексеевич1899 г.р.
Мать
Бутко (Гноевая) Ефросиния Андреевна30.05.1899 г.р.
Супруги
Федченко Василий Яковлевич08.03.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1919

Отец: Бутко Анин Алексеевич

Мать: Бутко (Гноевая) Ефросиния Андреевна

с.Ново-Белая Белолуцкий район Донецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федченко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
05.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федченко Василий Яковлевич

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
19.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федченко Василий Яковлевич

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
30.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федченко Василий Яковлевич

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
02.12.1972

Муж: Федченко Василий Яковлевич

Смерть
25.03.2003

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