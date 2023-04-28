Федченко (Бутко) Анна Аниновна
женский, родилась 14.01.1919, с.Ново-Белая Белолуцкий район Донецкая область
умерла 25.03.2003
ОтецБутко Анин Алексеевич1899 г.р.
МатьБутко (Гноевая) Ефросиния Андреевна30.05.1899 г.р.
Супруги
Федченко Василий Яковлевич08.03.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1919
с.Ново-Белая Белолуцкий район Донецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1941
Рождение ребёнка
19.09.1949
Рождение ребёнка
30.06.1959
Бракосочетание
02.12.1972
Смерть
25.03.2003