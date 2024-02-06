Козлова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1892

Отец: Козлов Андрей Григорьевич

Мать: Козлова Анна Александровна

Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Голубев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Голубев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Голубев Василий Иванович

Сывороткино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Василий Иванович

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