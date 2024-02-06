Козлова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1892
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1892
Рождение ребёнка
29.01.1912
Сын: Голубев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Голубев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Иванович
Сывороткино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно