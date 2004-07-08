Фоминых Антонина Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоминых Антонина Михеевна

Фоминых Антонина Михеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1927

Дата смерти

08.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1927

Отец: Фоминых Михей

Мать: Афанасьева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприенко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Куприенко Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприенко Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Куприенко Иван Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприенко Иван Климентьевич

Смерть
08.07.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close