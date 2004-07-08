Фоминых Антонина Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1927
Дата смерти08.07.2004
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1927
Отец: Фоминых Михей
Мать: Афанасьева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприенко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Куприенко Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприенко Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Куприенко Иван Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2004