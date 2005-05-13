Сереброва (Харитонова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1918
Дата смерти13.05.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1918
Отец: Харитонов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1947
Сын: Серебров Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Серебров Евгений Федорович
Рождение ребёнка
18.02.1955
Дочь: Сереброва Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Серебров Евгений Федорович
Смерть
13.05.2005