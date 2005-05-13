Сереброва (Харитонова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сереброва (Харитонова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

17.04.1918

Дата смерти

13.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1918

Отец: Харитонов Алексей

Мать: Харитонова Васса Мелентьевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебров Евгений Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1947

Сын: Серебров Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Серебров Евгений Федорович

Рождение ребёнка
18.02.1955

Дочь: Сереброва Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Серебров Евгений Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
13.05.2005
Пермь, Пермский, Пермский край

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