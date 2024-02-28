Тараканчикова Ксения Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1911 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Алексей Мартынов Киташов Иоанн Фокин Казорин По невесте Алексей Кирьяков Тараканчиков Косма Алексеев Киташов
Смерть
Неизвестно