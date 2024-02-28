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Тараканчикова Ксения Тимофеева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1911 ст.

Муж: Шатунов Юдин Иоанн Евсеев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Алексей Мартынов Киташов Иоанн Фокин Казорин По невесте Алексей Кирьяков Тараканчиков Косма Алексеев Киташов
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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