Кубраков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубраков Дмитрий

Кубраков Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1953
Опенки, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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