Плодистый Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Плодистый Иван Моисеевич
Мать: Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
31.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
07.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно