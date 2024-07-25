Плодистый Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистый Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Плодистый Иван Моисеевич

Мать: Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
31.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
07.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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