Шибанов Василий Валерьевич
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения15.04.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1974
Отец: Шибанов Валерий
Мать: (Шибанова) Галина
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Морфлот
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1998
Рождение ребёнка
16.06.1998
Сын: Шибанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шибанова (Фесько) Ольга Васильевна
Черёмушкинский роддом