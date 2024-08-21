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Шибанов Василий Валерьевич

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Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

15.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1974

Отец: Шибанов Валерий

Мать: (Шибанова) Галина

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Морфлот
Развод
Неизвестно

Жена: Шибанова (Фесько) Ольга Васильевна

Бракосочетание
17.01.1998

Жена: Шибанова (Фесько) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
16.06.1998

Сын: Шибанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шибанова (Фесько) Ольга Васильевна

Черёмушкинский роддом

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