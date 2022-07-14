Леонова (Кочурова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1987
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.09.2011
Рождение ребёнка
08.11.2011
Отец ребёнка: Леонов Евгений Александрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область