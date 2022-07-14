Леонова (Кочурова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Кочурова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1987

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
02.09.2011

Муж: Леонов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
08.11.2011

Сын: Леонов Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Леонов Евгений Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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