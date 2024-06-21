Попов Михаил Казимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Михаил Казимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Зайкова) Марфа Венедиктовна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1876

Сын: Попов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Попова (Зайкова) Марфа Венедиктовна

Смерть
Неизвестно

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