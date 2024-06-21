Попов Михаил Казимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1876
Сын: Попов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Попова (Зайкова) Марфа Венедиктовна
Смерть
Неизвестно