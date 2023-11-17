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Костенко Владимир Александрович
Костенко Владимир Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1970
Пол
Мужской
Отец
Костенко Александр Давидович
1942 г.р.
Мать
Костенко (Заленская) Валентина Николаевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1970
Отец:
Костенко Александр Давидович
Мать:
Костенко Валентина Николаевна
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