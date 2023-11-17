Костенко Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостенко Владимир Александрович

Костенко Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1970

Отец: Костенко Александр Давидович

Мать: Костенко Валентина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close