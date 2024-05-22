Геращенко Дарья Филиповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Геращенко Дарья Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Александр Листратович

Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатеев Александр Листратович

Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокол (Геращенко) Валентина Листратовна

Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Виктор Листратович

Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Анатолий Листратович

Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1948

Дочь: Фатеева Полина Листратовна

Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович

Смерть
Неизвестно

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