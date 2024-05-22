Геращенко Дарья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп
Мать: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Александр Листратович
Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатеев Александр Листратович
Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокол (Геращенко) Валентина Листратовна
Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Виктор Листратович
Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Анатолий Листратович
Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1948
Дочь: Фатеева Полина Листратовна
Отец ребёнка: Геращенко Листрат Иванович
Смерть
Неизвестно