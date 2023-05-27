Кузьмин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.2015
Дочь: Кузьмина Софья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.2018
Сын: Кузьмин Евгений Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности