Кузьмин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.2015

Дочь: Кузьмина Софья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.2018

Сын: Кузьмин Евгений Александрович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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