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Puustinen Antti Pettersson

Место рождения

Sompasaari (район Хельсинки), Хельсинки (шв. Helsingfors), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

22.03.1827

Дата смерти

30.07.1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Sompasaari (район Хельсинки), Хельсинки (шв. Helsingfors), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
09.11.1862

Жена: Kinnunen Kaisa Thomasdotter

Sompasaari (район Хельсинки), Хельсинки (шв. Helsingfors), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.09.1873

Дочь: Nissinen Henriikka

Мать ребёнка: Kinnunen Kaisa Thomasdotter

Malkkila 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
30.07.1877
Malkkila 8, ОПРЕДЕЛИТЬ

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