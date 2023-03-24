Puustinen Antti Pettersson
Место рожденияSompasaari (район Хельсинки), Хельсинки (шв. Helsingfors), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения22.03.1827
Дата смерти30.07.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Sompasaari (район Хельсинки), Хельсинки (шв. Helsingfors), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
09.11.1862
Sompasaari (район Хельсинки), Хельсинки (шв. Helsingfors), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.09.1873
Дочь: Nissinen Henriikka
Мать ребёнка: Kinnunen Kaisa Thomasdotter
Malkkila 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
30.07.1877
Malkkila 8, ОПРЕДЕЛИТЬ