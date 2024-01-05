Терпугова -- Параскева Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Терпугов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.11.1895
Сын: Терпугов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Терпугов Сергей Дмитриевич
Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Терпугов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1902
Отец ребёнка: Терпугов Сергей Дмитриевич
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно