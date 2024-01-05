Терпугова -- Параскева Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпугова -- Параскева Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Терпугов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Терпугов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.11.1895

Сын: Терпугов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Терпугов Сергей Дмитриевич

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1898

Сын: Терпугов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Терпугов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Терпугов Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Терпугов Сергей Дмитриевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпугов Сергей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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