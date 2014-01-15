Мисюк Петр
Место рожденияКмичин, Томашовского района, Любленской области (Kmiczyn – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów)
Дата рождения26.12.1924 ст.
Дата смерти15.01.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924 ст.
Отец: Мисюк Дмитрий
Мать: Мисюк Мария
Кмичин, Томашовского района, Любленской области (Kmiczyn – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów)
Попал в плен (военное)
С 23.10.1942
Был угнан в Германию с 23.10.1942 по 17.04.1945
Рождение ребёнка
02.08.1953
Сын: Мисюк Вячеслав
Мать ребёнка: Мисюк Зоя
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мисюк Зоя
Смерть
15.01.2014