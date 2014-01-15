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Мисюк Петр

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Место рождения

Кмичин, Томашовского района, Любленской области (Kmiczyn – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów)

Дата рождения

26.12.1924 ст.

Дата смерти

15.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924 ст.

Отец: Мисюк Дмитрий

Мать: Мисюк Мария

Кмичин, Томашовского района, Любленской области (Kmiczyn – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów)
Попал в плен (военное)
С 23.10.1942
Был угнан в Германию с 23.10.1942 по 17.04.1945
Рождение ребёнка
02.08.1953

Сын: Мисюк Вячеслав

Мать ребёнка: Мисюк Зоя

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисюк Зоя

Смерть
15.01.2014
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