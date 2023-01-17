Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Алексей Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Илья Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Андрей Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно