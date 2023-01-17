Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Алексей Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Илья Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Андрей Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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