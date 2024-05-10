Орлик (Минская) Маше-Гута (Мария) Исаевна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОрлик (Минская) Маше-Гута (Мария) Исаевна

Орлик (Минская) Маше-Гута (Мария) Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Минский Исай Маркович

Мать: Минская Гисе Гиршевна

Бракосочетание
04.06.1889

Муж: Орлик Михаил (Мендель) Леонтьевич (Лейбович)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.