Орлик (Минская) Маше-Гута (Мария) Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Минский Исай Маркович
Мать: Минская Гисе Гиршевна
Бракосочетание
04.06.1889
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно