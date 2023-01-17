Нефёдов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Нефёдов Никифор Иванович
Мать: Нефёдова Мария Петровна
Бракосочетание
08.10.1900
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
29.09.1902
Дочь: Сизова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.10.1904
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.03.1907
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.10.1912
Сын: Нефёдов Александр Иванович
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.08.1918
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволапова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна
Смерть
Неизвестно