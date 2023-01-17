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Нефёдов Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Нефёдов Никифор Иванович

Мать: Нефёдова Мария Петровна

Бракосочетание
08.10.1900

Жена: Нефёдова Александра Игнатьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Сизова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.10.1904

Сын: Нефёдов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Нефёдов Василий Иванович

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Нефёдов Илья Иванович

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.10.1912

Сын: Нефёдов Александр Иванович

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.08.1918

Сын: Нефёдов Иван Иванович

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволапова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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