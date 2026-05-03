Ильин Александр Васильевич 22.12.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильин Александр Васильевич

Автор
ОИ
Ильина О.

мужской, родился 22.12.1955, Могзон, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край

Отец
Ильин Василий Васильевич01.01.1924 г.р.
Мать
Ильина (Елисеева) Нина Ивановна25.01.1928 г.р.
Супруги
Ильина (Веслополова) Ольга Викторовна08.11.1974 г.р.
Дети
(Ильина) Дарья Ал19.01.1995 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1955

Отец: Ильин Василий Васильевич

Мать: Ильина (Елисеева) Нина Ивановна

Могзон, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край

Военная служба
1978
Русский, Владивостокский, Приморский край

Бракосочетание
28.12.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Урульга, Карымский муниципальный район, Забайкальский край

Рождение ребёнка
20.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Рождение ребёнка
09.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Рождение ребёнка
19.01.1995

Дочь: (Ильина) Дарья Ал

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос. Первомайский, Шилкинский район, Читинская область

Рождение ребёнка
09.10.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос. Первомайский, Шилкинский район, Читинская область

Рождение ребёнка
29.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Веслополова) Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
23.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Веслополова) Ольга Викторовна

Развод
24.03.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Бракосочетание
25.03.2015

Жена: Ильина (Веслополова) Ольга Викторовна

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

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