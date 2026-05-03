Ильин Александр Васильевич
мужской, родился 22.12.1955, Могзон, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
ОтецИльин Василий Васильевич01.01.1924 г.р.
МатьИльина (Елисеева) Нина Ивановна25.01.1928 г.р.
Супруги
Ильина (Веслополова) Ольга Викторовна08.11.1974 г.р.
Дети
(Ильина) Дарья Ал19.01.1995 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1955
Могзон, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Военная служба
1978
Русский, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
28.12.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Урульга, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.01.1995
Дочь: (Ильина) Дарья Ал
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Первомайский, Шилкинский район, Читинская область
Рождение ребёнка
09.10.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Первомайский, Шилкинский район, Читинская область
Рождение ребёнка
29.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Веслополова) Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
23.02.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Веслополова) Ольга Викторовна
Развод
24.03.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
25.03.2015
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край