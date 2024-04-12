Корешкова (Волкова) Параскева Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешкова (Волкова) Параскева Стефановна

Место рождения

Новофетинино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Степан

Мать: не указана

Новофетинино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Корешков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
02.11.1894

Сын: Корешков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1894

Муж: Корешков Алексей Ксенофонтович

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.12.1900

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.05.1905

Сын: Корешков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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