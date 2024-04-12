Корешкова (Волкова) Параскева Стефановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Степан
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
02.11.1894
Сын: Корешков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
04.12.1900
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
05.05.1905
Сын: Корешков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корешков Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Корешков Алексей Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно