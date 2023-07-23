Соколов Марья Доримедонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Марья Доримедонтовна

Соколов Марья Доримедонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: - Доримедонт -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Соколов Евгения Кузьминична

Отец ребёнка: Соколов Кузьма Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Соколов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Соколов Кузьма Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close