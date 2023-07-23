Соколов Марья Доримедонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: - Доримедонт -
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Соколов Евгения Кузьминична
Отец ребёнка: Соколов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Соколов Кузьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно