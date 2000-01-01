Кислицына Ирина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына Ирина Стефанова

Кислицына Ирина Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: София Васильевна

Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Василий Евсигнеевич

Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close