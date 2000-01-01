Кислицына Ирина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: София Васильевна
Отец ребёнка: Кислицын Василий Евсигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816