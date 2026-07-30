Иванов Евдокия Павловна
женский, родилась 1885
умерла 1935, Тюменская область, п. Урман Самаровского района
ОтецИпатьев Павел Григорьевич1851 г.р.
Супруги
Иванов Егор (Георгий)1881 г.р.
Дети
Постовалова (Иванова) Зинаида06.09.1927 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ипатьев Павел Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1903
Быкова, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
06.09.1927
Дочь: Постовалова (Иванова) Зинаида
Отец ребёнка: Иванов Егор (Георгий)
Быкова, Тюменский округ, Уральская область
Смерть
1935
Тюменская область, п. Урман Самаровского района