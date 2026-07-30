Иванов Евдокия Павловна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Евдокия Павловна

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 1885

умерла 1935, Тюменская область, п. Урман Самаровского района

Отец
Ипатьев Павел Григорьевич1851 г.р.
Супруги
Иванов Егор (Георгий)1881 г.р.
Дети
Постовалова (Иванова) Зинаида06.09.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ипатьев Павел Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1903

Муж: Иванов Егор (Георгий)

Быкова, Тюменский округ, Уральская область

Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Постовалова (Иванова) Зинаида

Отец ребёнка: Иванов Егор (Георгий)

Быкова, Тюменский округ, Уральская область

Смерть
1935
Тюменская область, п. Урман Самаровского района

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