Богословский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский Михаил Иванович

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Место рождения

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.01.1844

Дата смерти

04.07.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1844 по 1860
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1860 по 1866
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1866 по 1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.07.1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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