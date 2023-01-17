Богословский Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения11.01.1844
Дата смерти04.07.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1844 по 1860
Место жительства
С 1860 по 1866
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1866 по 1915
Смерть
04.07.1915