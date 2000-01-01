Сухов Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1889 ст.

Отец: Сухов Дмитрий Луппович

Мать: Сухова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.

Сын: Сухов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сухова Хиония Мефодиева

Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сухова Хиония Мефодиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Хиония Мефодиева

Смерть
Неизвестно
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