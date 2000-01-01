Сухов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1889 ст.
Отец: Сухов Дмитрий Луппович
Мать: Сухова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.
Мать ребёнка: Сухова Хиония Мефодиева
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сухова Хиония Мефодиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Хиония Мефодиева
Смерть
Неизвестно