Назарова (Афутина) Галина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Афутина) Галина Евстафьевна

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Место рождения

Поповка Каликинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.02.1924

Дата смерти

28.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924

Отец: Афутин Евстафий Федорович

Мать: не указана

Поповка Каликинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 01.06.1946 по 28.02.1980
Усть-Ижора, Усть-Ижорская волость, Санкт-Петербургский уезд
Усть-Ижорский фанерный завод №5 "Большевик" Счетовод, учетчица, сортировщица, лифтер, водитель аккумуляторного погрузчика (с 1964 г.), водитель электрического погрузчика
Рождение ребёнка
21.06.1955

Дочь: Макеева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Назаров Михаил Александрович

Колпино, Царскосельский уезд
Работа или профессия
С 14.04.1980 по 09.07.1980
Колпино, Царскосельский уезд
Колпинский райком КПСС. Уборщица
Награда
27.10.1980
Ветеран труда
Работа или профессия
С 09.12.1983 по 25.08.2011
Колпино, Царскосельский уезд
Банно-прачечный комбинат. Гардеробщица
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Михаил Александрович

Смерть
28.11.2001
Колпино, Царскосельский уезд
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