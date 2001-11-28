Назарова (Афутина) Галина Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1924
Дата смерти28.11.2001
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924
Отец: Афутин Евстафий Федорович
Мать: не указана
Работа или профессия
С 01.06.1946 по 28.02.1980
Усть-Ижора, Усть-Ижорская волость, Санкт-Петербургский уезд
Усть-Ижорский фанерный завод №5 "Большевик" Счетовод, учетчица, сортировщица, лифтер, водитель аккумуляторного погрузчика (с 1964 г.), водитель электрического погрузчика
Рождение ребёнка
21.06.1955
Дочь: Макеева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Назаров Михаил Александрович
Работа или профессия
С 14.04.1980 по 09.07.1980
Колпинский райком КПСС. Уборщица
Награда
27.10.1980
Ветеран труда
Работа или профессия
С 09.12.1983 по 25.08.2011
Банно-прачечный комбинат. Гардеробщица
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2001