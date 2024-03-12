Мезрина (Ермакова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина (Ермакова) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Ермаков Козьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Митрофан

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мезрин Исаак

Отец ребёнка: Мезрин Митрофан

Рождение ребёнка
1750

Сын: Мезрин Артемей

Отец ребёнка: Мезрин Митрофан

Рождение ребёнка
1754

Сын: Мезрин Денисий

Отец ребёнка: Мезрин Митрофан

Смерть
Неизвестно

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