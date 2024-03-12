Мезрина (Ермакова) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Ермаков Козьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезрин Митрофан
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мезрин Исаак
Отец ребёнка: Мезрин Митрофан
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мезрин Артемей
Отец ребёнка: Мезрин Митрофан
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мезрин Денисий
Отец ребёнка: Мезрин Митрофан
Смерть
Неизвестно