Стрельцова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1859
Дочь: (Стрельцова) Стефанида Артемьевна
Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
20.06.1860
Дочь: (Стрельцова) Феврония Артемьевна
Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
04.11.1861
Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
06.02.1863
Дочь: (Стрельцова) Агафья Артемьевна
Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
08.07.1864
Сын: Стрельцов Владимир Артемьев
Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
10.07.1865
Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович
Смерть
Неизвестно