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Стрельцова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Артемий Емельянович

Рождение ребёнка
08.11.1859

Дочь: (Стрельцова) Стефанида Артемьевна

Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович

Рождение ребёнка
20.06.1860

Дочь: (Стрельцова) Феврония Артемьевна

Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович

Рождение ребёнка
04.11.1861

Сын: Стрельцов Мина Артемьев

Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович

Рождение ребёнка
06.02.1863

Дочь: (Стрельцова) Агафья Артемьевна

Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1864

Сын: Стрельцов Владимир Артемьев

Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.07.1865

Сын: Стрельцов Федор Артемьев

Отец ребёнка: Стрельцов Артемий Емельянович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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