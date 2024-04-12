Илющенко Федор Никитович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Илющенко Никита
Рождение ребёнка
1903
Сын: Илющенко Василий Федорович
Мать ребёнка: Илющенко Елена Степановна
Рождение ребёнка
12.01.1912
Дочь: Вершинина Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Илющенко Елена Степановна
Анамас, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913
Сын: Илющенко Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Илющенко Елена Степановна
Смерть
Неизвестно