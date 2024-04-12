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Илющенко Федор Никитович

Место рождения

Вершинино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Илющенко Никита

Мать: не указана

Вершинино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Илющенко Василий Федорович

Мать ребёнка: Илющенко Елена Степановна

Рождение ребёнка
12.01.1912

Дочь: Вершинина Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Илющенко Елена Степановна

Анамас, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Илющенко Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Илющенко Елена Степановна

Смерть
Неизвестно
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