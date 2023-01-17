Анна Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Потаповна

Анна Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Назар Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1753

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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