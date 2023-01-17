Анна Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Назар Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.11.1753
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно