Горбунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Николай

Горбунов Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1951

Дата смерти

20.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.1996
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close