Горбунов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1951
Дата смерти20.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.1996
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область