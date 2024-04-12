Рыжов Сергей Егорович
Место рождения
Дата рождения17.03.1915 ст.
Дата смерти16.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1915 ст.
Отец: Рыжов Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжова Раиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Раиса Васильевна
Смерть
16.08.1969
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область