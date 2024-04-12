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Рыжов Сергей Егорович

Место рождения

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1915 ст.

Дата смерти

16.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1874 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1915 ст.

Отец: Рыжов Егор Яковлевич

Мать: Рыжова Ефросинья Игнатьевна

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжова Раиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Раиса Васильевна

Смерть
16.08.1969
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
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