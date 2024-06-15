Талдыкина Анна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1884
Сын: Василий Флорович
Отец ребёнка: Талдыкин Флор Никитович
Рождение ребёнка
05.05.1893
Дочь: (Талдыкина) Пелагея Флоровна
Отец ребёнка: Талдыкин Флор Никитович
Смерть
Неизвестно