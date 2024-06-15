Талдыкина Анна Платоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Талдыкина Анна Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Флор Никитович

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Василий Флорович

Отец ребёнка: Талдыкин Флор Никитович

Старая Косая, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: (Талдыкина) Пелагея Флоровна

Отец ребёнка: Талдыкин Флор Никитович

Старая Косая, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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