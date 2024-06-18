Быков Сергей Иванович 25.09.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960

Отец: Быков Иван

Мать: Быкова (Мелкобродова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова (Александрова) Нина Ивановна

Город Курган
Рождение ребёнка
02.07.1986

Сын: Быков Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Быкова (Александрова) Нина Ивановна

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