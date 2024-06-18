Быков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1960
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960
Отец: Быков Иван
Рождение ребёнка
27.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова (Александрова) Нина Ивановна
Город Курган
Рождение ребёнка
02.07.1986
Сын: Быков Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Быкова (Александрова) Нина Ивановна