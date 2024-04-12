(Сагитова) Мугульсум Хаметгареевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиОколо ?.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зубаржат
Отец ребёнка: Назимутдинов Миназ Камалетдинович
Рождение ребёнка
01.01.1940
Сын: Назимутдинов Камиль Миназович
Отец ребёнка: Назимутдинов Миназ Камалетдинович
Рождение ребёнка
02.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назимутдинов Миназ Камалетдинович
Рождение ребёнка
20.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назимутдинов Миназ Камалетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.08.1951