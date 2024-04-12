(Сагитова) Мугульсум Хаметгареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сагитова) Мугульсум Хаметгареевна

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1915

Дата смерти

Около ?.08.1951

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Около 1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

МШ
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Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Мать: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зубаржат

Отец ребёнка: Назимутдинов Миназ Камалетдинович

Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Назимутдинов Камиль Миназович

Отец ребёнка: Назимутдинов Миназ Камалетдинович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назимутдинов Миназ Камалетдинович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назимутдинов Миназ Камалетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назимутдинов Миназ Камалетдинович

Смерть
Около ?.08.1951
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