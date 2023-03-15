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Володина (Соломадина) ?

Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Соломадин Фрол

Мать: Соломадина Марфа

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Константин

Рождение ребёнка
1906

Сын: Володин ?

Отец ребёнка: Володин Константин

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Володина) ?

Отец ребёнка: Володин Константин

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Володин ?

Отец ребёнка: Володин Константин

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Володина) Александра

Отец ребёнка: Володин Константин

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Володина) Анна

Отец ребёнка: Володин Константин

Рождение ребёнка
1921

Сын: Володин Григорий

Отец ребёнка: Володин Константин

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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