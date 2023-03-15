Володина (Соломадина) ?
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Соломадин Фрол
Мать: Соломадина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Володин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володин Константин
Рождение ребёнка
1906
Сын: Володин ?
Отец ребёнка: Володин Константин
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Володина) ?
Отец ребёнка: Володин Константин
Рождение ребёнка
1913
Сын: Володин ?
Отец ребёнка: Володин Константин
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Володина) Александра
Отец ребёнка: Володин Константин
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Володина) Анна
Отец ребёнка: Володин Константин
Рождение ребёнка
1921
Сын: Володин Григорий
Отец ребёнка: Володин Константин
Смерть
Неизвестно