(Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА
женский, родилась 1831
умерла 1873
Супруги
Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ18.05.1821 г.р.
Дети
Кульнев ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ1853 г.р.
Кульнев ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ18.12.1856 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
18.12.1856
Отец ребёнка: Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
26.05.1858
Отец ребёнка: Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ
Смерть
1873