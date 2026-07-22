(Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

(Иванова) ГЛАФИРА ИЛЬИНИЧНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1831

умерла 1873

Супруги
Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ18.05.1821 г.р.
Дети
Кульнев ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ1853 г.р.
Кульнев ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ18.12.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1852

Муж: Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кульнев ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
18.12.1856

Сын: Кульнев ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
26.05.1858

Сын: Кульнев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Кульнев ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Смерть
1873

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