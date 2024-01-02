Смирнов Фадей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1883
Дата смерти15.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1907
Дочь: Смирнова Мария Фадеевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна
Рождение ребёнка
28.04.1909
Дочь: Смирнова Фаина Фадеевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна
Рождение ребёнка
17.06.1910
Сын: Смирнова Александра Фадеевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна
Рождение ребёнка
24.06.1913
Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна
Рождение ребёнка
02.01.1916
Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна
Покча, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
15.09.1937
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
расстрел