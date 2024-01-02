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Смирнов Фадей Дмитриевич

Место рождения

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.08.1883

Дата смерти

15.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1907

Дочь: Смирнова Мария Фадеевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна

Рождение ребёнка
28.04.1909

Дочь: Смирнова Фаина Фадеевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна

Рождение ребёнка
17.06.1910

Сын: Смирнова Александра Фадеевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1913

Сын: Смирнов Николай Фадеевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна

Рождение ребёнка
02.01.1916

Сын: Смирнов Сергей Фадеевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена Павловна

Покча, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
15.09.1937
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
расстрел

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